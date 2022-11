Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Médiathèque – Centre culturel Athanor, 25 février 2023, Guérande. Atelier d’écriture par Damien Porte-Plume Samedi 25 février 2023, 10h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor

Tarif 30€, tarif réduit : 20€. Sur inscription.

La musique de l’écriture Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

« Avant d'être roman, l'écriture existait comme poème, chant, musique, résonnance des corps. Avant d'être nouvelle, l'écriture était contée, murmurée, répétée de bouche à oreille.

Au cours d’une journée, venez redécouvrir la musique de l’écriture, donnez de la matière à vos idées, construisez la trame sur laquelle se tissera vos plus belles histoires.

Débutants non seulement acceptés mais accueillis chaleureusement. » Pour ados-adultes. De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:00:00+01:00

2023-02-25T16:30:00+01:00 slidesgo_Freepik

