Cycle d’écriture par Hélène Saudubray Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Cycle d’écriture par Hélène Saudubray Médiathèque – Centre culturel Athanor, 2 février 2023, Guérande. Cycle d’écriture par Hélène Saudubray Jeudi 2 février 2023, 18h30 Médiathèque – Centre culturel Athanor

Tarif 50€, tarif réduit : 40€. Sur inscription

6 séances d’écriture autour du thème « La fête des voisins » Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00 + mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B Cycle d’écriture « La fête des voisins » par Hélène Saudubray

Sans vouloir copier les « Desesperate housewives », je vous propose de créer un nouveau quartier autour de chez vous.

A l’occasion de la fête des voisins, nous ferons connaissance avec des personnages imaginaires, aussi différents, cocasses ou inquiétants les uns que les autres.

Récit choral, journal ou roman, chacun pourra choisir comment mettre en forme ses écrits à l’issue du cycle d’écriture. Pour ados-adultes.

Sur inscription, l’engagement pour ce cycle vaut pour les 6 séances aux dates suivantes : Jeudis 2 et 16 février, 2 et 16 mars, 30 mars et le 13 avril de 18h30 à 21h. Tarif : 50€, tarif réduit : 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T18:30:00+01:00

2023-02-02T21:00:00+01:00 ®slidesgo_Freepik

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Cycle d’écriture par Hélène Saudubray Médiathèque – Centre culturel Athanor 2023-02-02 was last modified: by Cycle d’écriture par Hélène Saudubray Médiathèque – Centre culturel Athanor Médiathèque - Centre culturel Athanor 2 février 2023 Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande

Guérande Loire-Atlantique