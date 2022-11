On se comprend ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

On se comprend ! Médiathèque – Centre culturel Athanor, 2 décembre 2022, Guérande. On se comprend ! Vendredi 2 décembre, 18h00 Médiathèque – Centre culturel Athanor

Entrée libre, réservation pour les jeux signés

Une soirée Jeux signée. Information et sensibilisation dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00 + mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B On se comprend !

Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. Soirée jeux signée

Une soirée jeux familiale qui sera l’occasion d’une sensibilisation à la Langue des signes Française. Guillaume, de l’association Droit de jouer, vous propose de relever un défi : jouer mais sans parler. Différents jeux de société sont à disposition et la consigne est la même pour tous : pas un mot ! La Langue des Signes Française viendra à votre secours !

Sur réservation

Dès 8 ans Lire Autrement

Problème de vue, d’audition ? La médiathèque propose plusieurs dispositifs pour rendre la lecture accessible. En parallèle à la soirée jeu, la médiathèque organise une présentation de ces nouveaux services : prêt d’appareils de lecture (lecteur Daisy, liseuse, lunettes loupe, réglette de lecture…), accompagnement à l’utilisation de la bibliothèque sonore Eole de l’association Valentin Haüy, prêt de collections adaptées (livres en grands caractères, livres audio…). Un rendez-vous privilégié pour vous accompagner au mieux.

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque - Centre culturel Athanor Adresse 2, avenue Anne de Bretagne Ville Guérande Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande Departement Loire-Atlantique

Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

On se comprend ! Médiathèque – Centre culturel Athanor 2022-12-02 was last modified: by On se comprend ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Médiathèque - Centre culturel Athanor 2 décembre 2022 Guérande Médiathèque - Centre culturel Athanor Guérande

Guérande Loire-Atlantique