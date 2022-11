Inscriptions Formations au numérique Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Ouverture des inscriptions aux formations au numérique à partir du 1er décembre Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/images/animations/PROGRAMMATION_ATELIERS_et_ANIM_NUMERIQUES_DEC-FEV.pdf »}]

02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00 + mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B La médiathèque accueille dans son équipe les médiateurs du cybercentre, afin de développer ensemble un même projet autour du numérique, et de vous proposer un accès simplifié aux outils informatiques. Désormais pour travailler, consulter ou jouer sur ordinateur, au quotidien tout se passe au rez-de-chaussée de la médiathèque. Un programme de formations au numérique est toujours proposé :

Pour la période de décembre à février, les inscriptions se font à la médiathèque à partir du 1er décembre.

les ateliers se déroulent dans la salle multimédia du 2ème étage d’Athanor.. Au programme pour la période de décembre 2022 à février 2023 :

Tablette et smartphone

Faire le ménage dans son ordinateur

Retoucher ses photos

Ranger et classer ses documents

Spécial pièces jointes

Débuter avec un ordinateur et sur internet Ici le programme complet des formations et animations numériques.

