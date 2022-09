Atelier d’écriture par Catherine Malard – COMPLET Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Atelier d'écriture par Catherine Malard – COMPLET
Samedi 8 octobre, 10h00
Médiathèque – Centre culturel Athanor

Sur réservation – Tarif 30€, tarif réduit : 20€. COMPLET

Thématique : Saisir un instant et en écrire une nouvelle brève.
Médiathèque – Centre culturel Athanor
2, avenue Anne de Bretagne
Guérande 44350
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

Qui n'a pas été « cueilli » par un moment d'émotion chez soi, dans la rue ou ailleurs ?

Qui n’a pas été stupéfait devant une peinture exposée dans un musée ou bien envoûté par quelques notes échappées d’un instrument ? Ce sont ces micro-instants aussi surprenants que magiques que Catherine Malard vous conviera à convoquer.

Matière première à réunir et consigner sous la forme de fragments pour petit à petit les déplier jusqu’à la nouvelle brève.

Le genre privilégié est celui du fragment puis de la nouvelle brève, dite nouvelle-instant. Catherine Malard est auteure et animatrice d’ateliers d’écriture à Angers et en Pays de Loire. Horaires de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

COMPLET

