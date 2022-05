Médiathèque-CDI Stéphane Hessel Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Loupian

Médiathèque-CDI Stéphane Hessel Loupian, 12 mai 2022, Loupian. Médiathèque-CDI Stéphane Hessel Loupian

2022-05-12 – 2022-06-04

Loupian Hérault Exposition (du 12 mai au 04 juin) et conférence (mardi 17 mai à 18h) présentés par Valérian TABART auteur à la LPO Occitanie et animateur nature pour le CPIE.

Photographies par Christian RAMBAL +33 4 99 57 21 74 Exposition (du 12 mai au 04 juin) et conférence (mardi 17 mai à 18h) présentés par Valérian TABART auteur à la LPO Occitanie et animateur nature pour le CPIE.

Photographies par Christian RAMBAL Loupian

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Loupian Autres Lieu Loupian Adresse Ville Loupian lieuville Loupian Departement Hérault

Loupian Loupian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loupian/

Médiathèque-CDI Stéphane Hessel Loupian 2022-05-12 was last modified: by Médiathèque-CDI Stéphane Hessel Loupian Loupian 12 mai 2022 Hérault Loupian

Loupian Hérault