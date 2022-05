Médiathèque-CDI Stéphane Hessel, 14 mai 2022, .

Médiathèque-CDI Stéphane Hessel

2022-05-14 – 2022-05-14

Ce grand conte théâtral et poétique dévoile, à travers les vies de Saints, de guérisseurs et de sages, les origines merveilleuses du Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Contes et légendes, hagiographies et mystères, témoignages et expériences du chemin intérieur : en puisant dans le vaste répertoire de la mystique occidentale, Arnaud Pelletier offre une réécriture de la Conférence des Oiseaux de Farîd oddîn’Attar.

+33 4 99 57 21 74 https://www.loupian.fr/agenda/

