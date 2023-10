Vive le vent Médiathèque-CDI du Vercors La Chapelle-en-Vercors, 16 décembre 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

5 courts métrages sur l’hiver pour entrer en douceur dans la saison !

Durée totale : 35 min

De 3 à 7 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Médiathèque-CDI du Vercors collège

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5 short films about winter to ease you into the season!

Total running time: 35 min

Ages 3 to 7.

5 cortometrajes sobre el invierno para iniciarse suavemente en la estación

Duración total: 35 minutos

De 3 a 7 años.

5 Kurzfilme über den Winter, um sanft in die Jahreszeit einzusteigen!

Gesamtdauer: 35 min

Von 3 bis 7 Jahren.

