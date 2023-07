Spectacle « Et si les monstres existaient » Médiathèque Castets, 13 juillet 2023, Castets.

Castets,Landes

Spectacle en plein air pour les enfants à partir de 3 ans par la conteuse Nathalie M’Rica de la Fabrique à mots.

Entrée libre. Informations et réservations au 05 58 89 47 56..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 11:00:00. .

Médiathèque

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open-air show for children aged 3 and over by storyteller Nathalie M’Rica from La Fabrique à mots.

Free admission. Information and reservations on 05 58 89 47 56.

Espectáculo al aire libre para niños a partir de 3 años a cargo de la cuentacuentos Nathalie M’Rica de La Fabrique à mots.

Entrada gratuita. Información y reservas en el 05 58 89 47 56.

Open-Air-Vorstellung für Kinder ab 3 Jahren von der Geschichtenerzählerin Nathalie M’Rica von der Fabrique à mots.

Der Eintritt ist frei. Informationen und Reservierungen unter 05 58 89 47 56.

Mise à jour le 2023-06-23 par Côte Landes Nature Tourisme