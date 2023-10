Le Prix des 9-12 ans « Course en lire » Médiathèque Castagnéra Talence, 22 novembre 2023, Talence.

Le Prix des 9-12 ans « Course en lire » 22 et 25 novembre Médiathèque Castagnéra

La lecture reste un des enjeux majeurs de l’apprentissage chez les jeunes élèves. Parce qu’elle constitue un des atouts qui leur permettra de gagner en liberté et en autonomie, les médiathèques de la Ville organisent deux prix littéraires pour les encourager à découvrir des romans et BD.

Le Prix des 9-12 ans « Course en lire », autour du thème du sport, sera lancé mercredi 22 novembre à la médiathèque de Thouars et samedi 25 novembre à la médiathèque Castagnéra. Les participants liront au moins deux livres parmi la sélection de cinq titres proposée. À partir du mois de mars, ils voteront pour leur roman préféré, dans les médiathèques. Le dépouillement sera organisé en mai. Dès le 27 novembre, le public pourra retrouver la sélection pour emprunter les ouvrages en médiathèque et en ligne sur le portail des médiathèques.

Le Prix « Collèges et Lycées », proposé aux élèves de la troisième à la terminale, est organisé en collaboration avec les établissements scolaires : collège Victor Louis, collège Henri Brisson, lycée Alfred Kastler, lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Talence, lycée Victor Louis. L’objectif est de faire découvrir aux élèves une sélection de cinq BD et de cinq romans. De septembre à mars, les élèves vont lire et débattre dans leur établissement. En février, chaque classe rencontrera un des auteurs. La sélection des lauréats interviendra fin mars, lors d’une matinée qui réunira à la médiathèque Castagnéra les élèves représentants des établissements.

