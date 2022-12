Les ateliers de l’Espace Numérique de janvier et février 2023 Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

L’espace numérique de Talence vous accueille sur deux sites, à la médiathèque Castagnéra et à la médiathèque de Thouars. Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2021/10/atelier-num-janv_fev_com.pdf »}] L’espace numérique de Talence vous accueille sur deux sites, à la médiathèque Castagnéra et à la médiathèque de Thouars. Ouverte à tous les inscrits du réseau des médiathèques de la ville, accessible aux enfants seuls ou accompagnés (pour les moins de 10 ans), l’espace numérique met à votre disposition des ordinateurs équipés de casques audio, de webcams, et pourvus d’une connexion Internet haut débit, et vous propose de larges plages dédiées à la consultation libre, en présence d’un animateur pour répondre à vos questions.

Tous les mardis, vous pouvez également réserver votre animatrice pour un rendez-vous individuel de 30 min, à Thouars. Les dates clés : ne ratez pas la conférence atelier sur le cyberharcèlement le 11 février 2023 ainsi que l’atelier d’autoévaluation sur les outils numériques le 4 février 2023. Consulter le programme au format PDF

