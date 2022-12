Histoire de… la Drôle de nuit Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Rendez-vous le samedi 17 décembre à 15h30 à la Médiathèque Castagnéra pour une lecture théâtralisée et musicale par le Théâtre du Petit Rien. Gratuit, sur réservation à partir de 5 ans

plus d'information sur le portail des Médiathèques de Talence

plus d’information sur le portail des Médiathèques de Talence Mademoiselle Mouche connaît des secrets… Surtout quand il s’agit de papoter de celui qu’on ne peut nommer sans quelques étoiles dans les yeux ! Celui dont on parle quand il commence à faire froid… Le Père Noël quoi ! Mais au fait, à quoi ressemble-t-il vraiment ?

En suivant le fil des contes, un portrait du Père Noël s’esquisse en musique.

