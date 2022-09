Conférence musicale Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Conférence musicale Médiathèque Castagnéra, 7 octobre 2022, Talence. Conférence musicale Vendredi 7 octobre, 18h15 Médiathèque Castagnéra

Gratuit, sur inscription

Rendez-vous le 7 octobre, à la Médiathèque Castagnéra, pour découvrir la musique d’Ennio Morricone dans les westerns de Sergio Leone, avec le chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux. Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/salvatore-caputo-577 »}, {« link »: « https://portail.mediatheques.talence.fr/ »}] Le chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux, Salvatore Caputo propose un cycle de conférences accompagnées de séquences musicales pour découvrir des œuvres issues du répertoire classique, traditionnel ou cinématographique.

Rendez-vous le 7 octobre à la Médiathèque Castagnéra à 18h15 pour découvrir la musique d’Ennio Morricone dans les westerns spaghetti de Sergio Leone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T18:15:00+02:00

2022-10-07T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Médiathèque Castagnéra Adresse allée Peixotto Ville Talence Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Castagnéra Talence Departement Gironde

Médiathèque Castagnéra Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

Conférence musicale Médiathèque Castagnéra 2022-10-07 was last modified: by Conférence musicale Médiathèque Castagnéra Médiathèque Castagnéra 7 octobre 2022 Médiathèque Castagnéra Talence Talence

Talence Gironde