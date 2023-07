La Fabrique des P’tites Mains Médiathèque Carsac-Aillac, 13 juillet 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Atelier pour les enfants de +6 ans. Sur inscriptions. De 14h à 16h00.

Gratuit, sur inscription.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:00:00. .

Médiathèque

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop for children aged +6. Registration required. From 2pm to 4pm.

Free, on registration

Taller para niños a partir de 6 años. Inscripción obligatoria. De 14.00 a 16.00 h.

Gratuito, previa inscripción

Workshop für Kinder ab 6 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung. Von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Kostenlos, nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-24 par OT du pays de Fénelon