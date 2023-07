Archi Ludo à Carsac Médiathèque Carsac-Aillac, 8 juillet 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

La ludothèque itinérante Archi Ludo vous propose de vous retrouver.

Venez jouer en famille et/ou emprunter des jeux tout au long de la journée.

N’hésitez pas à contacter Morgan pour réserver vos jeux favoris.

Horaires : 10h-12h / 13h-16h.

Horaires : 10h-12h / 13h-16h.

Médiathèque

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The mobile game library Archi Ludo invites you to meet.

Come and play with your family and/or borrow games throughout the day.

Don’t hesitate to contact Morgan to reserve your favorite games.

Schedule : 10am-12pm / 1pm-4pm

Archi Ludo, la ludoteca móvil, le invita a reunirse.

Ven a jugar con tu familia y/o pide prestados juegos durante todo el día.

No dude en ponerse en contacto con Morgan para reservar sus juegos favoritos.

Horario: de 10.00 a 12.00 h. / de 13.00 a 16.00 h

Die fahrende Ludothek Archi Ludo lädt Sie zu einem Treffen ein.

Spielen Sie mit Ihrer Familie und/oder leihen Sie sich den ganzen Tag lang Spiele aus.

Zögern Sie nicht, Morgan zu kontaktieren, um Ihre Lieblingsspiele zu reservieren.

Öffnungszeiten: 10h-12h / 13h-16h

