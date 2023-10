Rencontre-dédicaces avec Pierre Ranchou Médiathèque Capbreton, 9 novembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

L’écrivain viendra présenter son dernier polar « Traquenard sur l’Atlantique ».

Une intrigue solide, des personnages attachants, une ambiance locale, de l’humour, la recette Ranchou fonctionne toujours !

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

Médiathèque Place Yan du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



The writer will be presenting his latest thriller, « Traquenard sur l’Atlantique ».

A solid plot, endearing characters, local atmosphere and humor – the Ranchou recipe always works!

The meeting will be followed by a book signing.

El escritor presentará su último thriller, « Traquenard sur l’Atlantique ».

Una trama sólida, personajes entrañables, ambiente local y humor: ¡la receta Ranchou siempre funciona!

Tras el encuentro, se procederá a la firma de libros.

Der Schriftsteller wird seinen neuesten Kriminalroman « Traquenard sur l’Atlantique » vorstellen.

Eine solide Handlung, liebenswerte Charaktere, eine lokale Atmosphäre, Humor – das Ranchou-Rezept funktioniert immer!

Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde statt.

