Rencontre-dédicaces avec Emma Millet Médiathèque Capbreton, 28 septembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

L’autrice Emma Millet viendra présenter son dernier livre « Les mouettes » qui relate le voyage initiatique

d’Anna en Irlande, entre découverte de soi et de l’autre. Un récit autour de l’épanouissement qui questionne impossible et imaginaire.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces..

Médiathèque Place Yan du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Author Emma Millet will be on hand to present her latest book, « Les mouettes » (The Seagulls)

in Ireland, between self-discovery and the discovery of others. A story about fulfillment that questions the impossible and the imaginary.

The meeting will be followed by a book signing.

La autora Emma Millet estará presente para presentar su último libro, « Les mouettes » (Las gaviotas), que narra el viaje de Anna de

en Irlanda, un viaje de autodescubrimiento y de descubrimiento de los demás. Es un relato de autorrealización que cuestiona lo imposible y lo imaginario.

El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Die Autorin Emma Millet wird ihr neuestes Buch « Les mouettes » (Die Möwen) vorstellen, in dem sie die Initiationsreise von Anna beschreibt

von Anna in Irland zwischen Selbst- und Fremdfindung beschreibt. Eine Erzählung über die Selbstverwirklichung, die Unmögliches und Imaginäres in Frage stellt.

Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde statt.

