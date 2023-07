Jeu de piste patrimonial à travers le vieux village à la recherche des sites historiques Médiathèque Canet-en-Roussillon Catégories d’Évènement: Canet-en-Roussillon

Pyrénées-Orientales Jeu de piste patrimonial à travers le vieux village à la recherche des sites historiques Médiathèque Canet-en-Roussillon, 16 septembre 2023, Canet-en-Roussillon. Jeu de piste patrimonial à travers le vieux village à la recherche des sites historiques Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque Gratuit. Entrée libre. Départ à la médiathèque. Devenez contributeur du savoir en participant à un safari photo, une cartopartie et une session d’enregistrement. Les fiches-défis peuvent être retirées à la médiathèque. Des reproductions de cartes postales géographiques anciennes de Canet seront offertes aux participants. Médiathèque 4 avenue de Perpignan, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Cœur historique Pyrénées-Orientales Occitanie Situé dans l’ancienne école de filles du village, la médiathèque Albert Camus est la bibliothèque municipale de Canet-en-Roussillon. Elle a été inaugurée en 1997. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Mairie de Canet-en-Roussillon Détails Catégories d’Évènement: Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Médiathèque Adresse 4 avenue de Perpignan, 66140 Canet-en-Roussillon Ville Canet-en-Roussillon Departement Pyrénées-Orientales Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Canet-en-Roussillon

Médiathèque Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canet-en-roussillon/