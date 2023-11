Exposition photographique de Julie Darini Médiathèque Cancon, 14 octobre 2023, Cancon.

Cancon,Lot-et-Garonne

« Originaire d’un village du Sud Ouest de la France et passionnée par les arts, je suis Julie Darini photographe autodidacte âgée de 21 ans. Depuis plus d’un an, la photographie m’accompagne, laissant mon inspiration venir de mes voyages et de moments simples du quotidien. […]

J’aime créer des récits captivants, qui évoquent nostalgie, curiosité, réflexion et apaisement. »

Vous trouverez à la médiathèque de Cancon deux séries intitulées « Moments suspendus » (50 tirages noirs et blanc) et « Embruns » (22 encadrés couleur) jusqu’au 14 novembre..

2023-10-14 fin : 2023-11-14

Médiathèque Place Algolsheim

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Originally from a village in south-west France, Julie Darini is a 21-year-old self-taught photographer with a passion for the arts. For over a year, photography has been my companion, letting my inspiration come from my travels and simple everyday moments. […]

I enjoy creating captivating narratives that evoke nostalgia, curiosity, reflection and appeasement. »

Two series entitled « Moments suspendus » (50 black and white prints) and « Embruns » (22 color frames) are on display at the Cancon media library until November 14.

« Julie Darini es una fotógrafa autodidacta de 21 años de un pueblo del suroeste de Francia apasionada por las artes. Desde hace más de un año, la fotografía es mi compañera y me permite inspirarme en mis viajes y en los sencillos momentos cotidianos. […]

Me encanta crear historias cautivadoras que evoquen nostalgia, curiosidad, reflexión y paz »

Dos series tituladas « Moments suspendus » (50 impresiones en blanco y negro) y « Embruns » (22 fotogramas en color) se exponen en la mediateca de Cancon hasta el 14 de noviembre.

« Ich komme aus einem Dorf im Südwesten Frankreichs und habe eine Leidenschaft für die Kunst. Ich bin Julie Darini, eine 21-jährige autodidaktische Fotografin. Seit über einem Jahr begleitet mich die Fotografie, wobei ich mich von meinen Reisen und den einfachen Momenten des Alltags inspirieren lasse. […]

Ich liebe es, fesselnde Geschichten zu erschaffen, die Sehnsucht, Neugier, Nachdenklichkeit und Beruhigung hervorrufen. »

In der Mediathek von Cancon finden Sie bis zum 14. November zwei Serien mit den Titeln « Moments suspendus » (50 Schwarz-Weiß-Abzüge) und « Embruns » (22 Farbrahmen).

