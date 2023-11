Atelier : Philosophie Médiathèque Camoel, 1 décembre 2023, Camoel.

Atelier : Philosophie Vendredi 1 décembre, 18h30 Médiathèque Participation: 0

Atelier pour développer sa curiosité, le plaisir de se poser des questions et de penser. Aucune connaissance philosophique n’est nécessaire.

L’atelier est animé par Frédéric Fouque.

Médiathèque 5 Rue du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 15 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.camoel@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-philosophie-camoel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T19:30:00+01:00

CULTURE LOISIRS