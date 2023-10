Atelier créatif : masque « Viva la Vida » Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée Atelier créatif : masque « Viva la Vida » Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée, 28 octobre 2023, Montaigu-Vendée. Atelier créatif : masque « Viva la Vida » Samedi 28 octobre, 14h30 Médiathèque Calliopé Gratuit, sur inscription À la médiathèque, pendant les vacances scolaires, nous vous proposons des ateliers créatifs autour du papier.

Inspirés de la fête des morts mexicaine, venez fabriquer votre masque. Public : de 9 à 12 ans

À 14h30 I Durée : 2h Sur inscription Médiathèque Calliopé Parc Henri Joyau, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire 02 51 06 43 43 https://www.terresdemontaigu.fr/annuaire/mediatheque-calliope/ [{« type »: « phone », « value »: « 0251064343 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00 Médiathèque Calliopé Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Médiathèque Calliopé Adresse Parc Henri Joyau, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Age min 9 Age max 12 Lieu Ville Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée latitude longitude 46.979851;-1.318301

Médiathèque Calliopé Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/