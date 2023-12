Ciné-goûter britannique Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Ciné-goûter britannique Médiathèque Bruz, 17 janvier 2024, Bruz. Ciné-goûter britannique Mercredi 17 janvier 2024, 14h30 Médiathèque Gratuit, réservation conseillée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:30:00+01:00 – 2024-01-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:30:00+01:00 – 2024-01-17T16:30:00+01:00 Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/254-cine-gouter-britannique#date-598 »}] Cinéma britannique Cinéma pour enfants Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35170 Lieu Médiathèque Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age min 5 Age max 9 Lieu Ville Médiathèque Bruz Latitude 48.023141 Longitude -1.744908 latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/