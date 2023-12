Lectures musicales à la médiathèque Médiathèque Bruz, 10 janvier 2024 09:30, Bruz.

Lectures musicales à la médiathèque Mercredi 10 janvier 2024, 10h30 Médiathèque Gratuit, réservation conseillée

Recette : prenez une bibliothécaire et une musicienne ; mélangez les grandes histoires et les p’tits sons ; saupoudrez avec des petites percussions et des chansons, sans oublier un zeste de joie et de bonne humeur. Et voilà un délicieux moment à déguster à la médiathèque en partenariat avec l’école de musique Rive Sud.

Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T10:30:00+01:00 – 2024-01-10T11:30:00+01:00

Lecture à voix haute Afrique noire