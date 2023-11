Exploration(s) : Mario Kart live ! Médiathèque Bruz, 18 novembre 2023, Bruz.

Exploration(s) : Mario Kart live ! Samedi 18 novembre, 10h30 Médiathèque Sur inscription, gratuit

D’octobre à novembre la médiathèque de Bruz vous propose de vous laisser emporter par des explorations en tout genre.

Envie d’explorer la médiathèque autrement ? Et si elle devenait le décor d’une course de jeu vidéo ? Avec Mario Kart live, conduisez votre kart directement entre les fauteuils, les bacs de livres et les étagères.

Samedi 18 novembre, 10h30 et 11h15. Étage de la médiathèque. À partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation : https://bit.ly/47ALKnH

Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 05 30 60 https://bit.ly/47ALKnH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T11:15:00+01:00

