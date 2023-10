Lectures musicales. Exploration(s) Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Lectures musicales. Exploration(s) Médiathèque Bruz, 15 novembre 2023, Bruz. Lectures musicales. Exploration(s) Mercredi 15 novembre, 10h30 Médiathèque Gratuit. Réservation conseillée Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/245-lectures-musicales#date-582 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:15:00+01:00

2023-11-15T10:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:15:00+01:00 Lecture à voix haute Lecture musicale Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Médiathèque Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/