Initiation informatique Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Initiation informatique Médiathèque Bruz, 9 novembre 2023, Bruz. Initiation informatique 9 – 23 novembre, les jeudis Médiathèque Gratuit. Sur inscription. Sur trois séances, prenez le temps d’appréhender l’ordinateur, de poser vos questions et de vous entrainer. Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/243-initiation-informatique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:30:00+01:00 – 2023-11-09T12:00:00+01:00

2023-11-23T10:30:00+01:00 – 2023-11-23T12:00:00+01:00 atelier informatique Débutant Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Adresse 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Médiathèque Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/