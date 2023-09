Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Apéro BD : des bulles à partager Médiathèque Bruz, 26 septembre 2023, Bruz. Apéro BD : des bulles à partager Mardi 26 septembre, 18h30 Médiathèque Gratuit sur réservation L’équipe de la médiathèque vous présente une sélection parmi les dernières BD achetées.

L’Apéro BD, un rendez-vous incontournable de la médiathèque pour partager des idées de lecture et mieux connaître les derniers titres parus. Un choix varié vous est présenté par l’équipe ; libre à chacun de le compléter avec son coup de cœur du moment.

Échanges autour d’un verre, un zeste d’humour, une bonne dose de convivialité… Soyez les bienvenus !

Vous pourrez emprunter les BD de votre choix à la fin de l’apéro.

Rendez-vous le mardi 26 septembre à 18h30 au bar du Grand Logis. Gratuit. Réservation conseillée. En ligne : https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/224-apero-bd

Par téléphone au 02 99 05 30 60

Directement à la médiathèque Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz

