La médiathèque vous propose de découvrir les œuvres Acqua Alta, Faune, les livres de la médiathèque qui peuvent être lus avec cette technologie et bien d’autres. Venez vous émerveiller que vous soyez novice ou pas, la simple curiosité suffit.

Rendez-vous le samedi 23 septembre à 10h30 à la médiathèque. Gratuit, inscription conseillée. Pour vous inscrire : En ligne : https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/223-rdv-numerique

par téléphone au 02 99 05 30 60

Médiathèque 10 avenue du Général de Gaulle 35170 Bruz
par téléphone au 02 99 05 30 60
directement à la médiathèque

2023-09-23T10:30:00+02:00 – 2023-09-23T11:30:00+02:00

