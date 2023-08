Visite des archives municipales Médiathèque Briançon Catégories d’Évènement: Briançon

Hautes-Alpes Visite des archives municipales Médiathèque Briançon, 16 septembre 2023, Briançon. Visite des archives municipales Samedi 16 septembre, 10h00, 17h00 Médiathèque places limitées Venez découvrir les coulisses du service des archives municipales de la ville de Briançon, le métier d’archiviste et les trésors qui y sont conservés. Durée 1h30 Médiathèque 28 avenue du 159E Ria, 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.44.66.46 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-briancon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

