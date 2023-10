Un monstre, une surprise ! Médiathèque Bretteville-sur-Laize, 31 octobre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

C’est le jour J ! C’est le moment de vous transformer pour venir faire trembler les bibliothécaires de Bretteville-sur-Laize… Empruntez un livre avec votre déguisement le plus effrayant et recevez une surprise magique..

2023-10-31

Médiathèque

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



It?s D-Day! It’s time to transform yourself and come and scare the librarians of Bretteville-sur-Laize… Borrow a book in your scariest disguise and receive a magical surprise.

¡Es el día D! Es hora de transformarse y venir a asustar a los bibliotecarios de Bretteville-sur-Laize… Pide prestado un libro con tu disfraz más terrorífico y recibe una sorpresa mágica.

Heute ist der Tag X! Es ist an der Zeit, sich zu verwandeln und die Bibliothekare von Bretteville-sur-Laize zum Zittern zu bringen… Leihen Sie sich ein Buch mit Ihrer gruseligsten Verkleidung aus und erhalten Sie eine magische Überraschung.

