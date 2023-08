Atelier – Pelotes et parlottes Médiathèque Bressuire, 9 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Un moment de partage autour du tricot, du crochet, de la broderie… et d’une boisson chaude. Que ce soit vos premiers points ou que vous soyez déjà artiste du fil, venez tirer l’aiguille tout en papotant !

Tout public, réservation conseillée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00.

Médiathèque Place du 5 mai

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An opportunity to share knitting, crochet, embroidery? and a hot drink. Whether this is your first stitch or you’re already a yarn artist, come and pull the needle while chatting!

Open to all, reservations recommended.

Una oportunidad para compartir labores de punto, ganchillo, bordado… y una bebida caliente. Tanto si es tu primera puntada como si ya eres un artista del hilo, ¡ven y tira de la aguja mientras charlas!

Abierto a todos, se recomienda reservar.

Ein Moment des Austauschs rund ums Stricken, Häkeln, Sticken und ein heißes Getränk. Ob es Ihre ersten Stiche sind oder Sie bereits ein Garnkünstler sind, kommen Sie und ziehen Sie die Nadel, während Sie plaudern!

Für alle Altersgruppen, Reservierung empfohlen.

