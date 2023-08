Atelier – Pelotes et parlottes Médiathèque Bressuire, 16 septembre 2023, Bressuire.

Un moment de partage autour du tricot, du crochet, de la broderie… Et en prime pour cette première rencontre, la découverte du tapis de lecture réalisé par trois adeptes du fil : « John, Rose et le chat de minuit » de J. Wagner et R. Brooks aux Éditions Deux Coqs d’Or.

Tout public, réservation conseillée..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Médiathèque Place du 5 mai

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An opportunity to share knitting, crocheting, embroidery? and as a bonus for this first meeting, the discovery of a reading mat created by three yarn enthusiasts: « John, Rose et le chat de minuit » by J. Wagner and R. Brooks, published by Deux Coqs d?Or.

All ages, booking recommended.

Una ocasión para compartir el punto, el ganchillo, el bordado… y como recompensa por este primer encuentro, el descubrimiento de un tapete de lectura creado por tres apasionados del hilo: « John, Rose et le chat de minuit » de J. Wagner y R. Brooks, publicado por Deux Coqs d’Or.

Para todas las edades, se recomienda reservar.

Ein gemeinsamer Moment rund ums Stricken, Häkeln, Sticken… Und als Bonus für dieses erste Treffen, die Entdeckung des Leseteppichs, der von drei Garnliebhabern hergestellt wurde: « John, Rose et le chat de minuit » von J. Wagner und R. Brooks aus dem Verlag Deux Coqs d’Or.

Für alle Altersgruppen, Reservierung empfohlen.

