Présentation de la rentrée littéraire Médiathèque Bressuire, 15 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Coups de cœur, pépites à ne pas manquer, découvertes et incontournables de cette rentrée littéraire… Marie de la librairie Gibert de Poitiers, dévoilera une sélection pour tous les goûts. Vous pourrez repartir avec de nombreuses idées de lecture et même acheter des romans sur place.

Public adulte..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:30:00. EUR.

Médiathèque Place du 5 mai

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Favourites, not-to-be-missed nuggets, discoveries and must-haves of the new literary season? Marie from the Gibert bookshop in Poitiers, will unveil a selection to suit all tastes. You’ll be able to take away lots of reading ideas, and even buy novels on the spot.

Adult public.

¿Los favoritos, los imperdibles, los descubrimientos y las lecturas imprescindibles de la nueva temporada literaria? Marie, de la librería Gibert de Poitiers, presentará una selección para todos los gustos. Podrá llevarse muchas ideas de lectura e incluso comprar novelas in situ.

Para los adultos.

Herzensangelegenheiten, Nuggets, die man nicht verpassen sollte, Entdeckungen und Must-Haves des aktuellen Literaturherbstes? Marie von der Buchhandlung Gibert in Poitiers stellt eine Auswahl vor, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Sie können zahlreiche Anregungen für Ihre Lektüre mit nach Hause nehmen und sogar Romane vor Ort kaufen.

Erwachsene.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Bocage Bressuirais