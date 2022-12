Nuit de la lecture Médiathèque Bray-saint-aignan Catégorie d’évènement: Bray-saint-aignan

Nuit de la lecture Médiathèque, 20 janvier 2023, Bray-saint-aignan. Nuit de la lecture Vendredi 20 janvier 2023, 18h00, 19h30 Médiathèque

Voir https://www.mediathequeenreseau-stdenisjargeau.fr

animation initiée par le Centre National du Livre Médiathèque Médiathèque, Bray-saint-aignan Bray-saint-aignan Venez en pyjama et avec votre oreiller pour écouter des histoires qui font peur, lues par les bibliothécaires. Dans le cadre de l’opération « les nuits de lecture » initiée par le Centre national du livre. Choisissez l’un des créneaux horaires proposés et laissez-vous embarquer pour l’aventure. A partir de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:00:00+01:00

2023-01-20T21:00:00+01:00 pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Bray-saint-aignan Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque, Bray-saint-aignan Ville Bray-saint-aignan lieuville Médiathèque Bray-saint-aignan

Médiathèque Bray-saint-aignan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bray-saint-aignan/

Nuit de la lecture Médiathèque 2023-01-20 was last modified: by Nuit de la lecture Médiathèque Médiathèque 20 janvier 2023 Bray-saint-aignan Médiathèque Bray-saint-aignan

Bray-saint-aignan