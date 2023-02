“Vivarium” – Cie Facteurs communs Médiathèque Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Catégories d’Évènement: Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

"Vivarium" – Cie Facteurs communs Vendredi 12 mai, 20h30 Médiathèque

Entrée Libre

Monsieur Cousin, timide statisticien et amoureux de sa collègue de bureau, a adopté un python, Gros-Câlin. Place au récit. D’après Gros-Câlin de Romain Gary. Médiathèque Place de la Fontaine 52150 GONCOURT Goncourt Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, Arts Vivants 52 et la médiathèque de Goncourt présente cette adaptation de “Gros-Câlin” de Romain Gary (Emile Ajar) Monsieur Cousin, – c’est son nom – est un timide statisticien. Pour combler son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nommé Gros-Câlin. Son joyeux optimisme est ridicule, pathétique et surtout très émouvant. Il tient à raconter son histoire et que tout soit dit. Car avoir un python chez soi ne simplifie pas les relations sociales. D’autant que Monsieur Cousin est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau. Et il nous entraîne dans ses méandres. Car ce n’est pas l’homme qui conduit le récit, mais le récit qui conduit l’homme.

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, Arts Vivants 52 et la médiathèque de Goncourt.

Tout public à partir de 14 ans – 80 min

