« Ca chante sous l’parapluie », par Nathalie LOIZEAU Mercredi 18 octobre, 10h30 Médiathèque Entrée libre sur inscription

Mais qu’y a t-il dans le panier d’automne de la conteuse…? Un florilège de

comptines, randonnées, chansons et jeux de doigts à la fois tendres et pétillants qui

sentent bon l’écorce, la mousse et la terre mouillée. Au fil des mots, des gestes et

des notes, tour à tour, matières, végétaux, manipulations sonores et d’objets

ponctuent le récit et invitent les enfants à une exploration des sens et de

l’imaginaire. Un éveil à la découverte des saisons, une ode à la nature, entre

drôlerie et poésie, douces mélodies et airs jazzy.

De 2 à 5 ans – 40 min

Médiathèque parc du chateau 52400 Bourbonne les bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 90 69 47 »}, {« type »: « email », « value »: « Mediatheque.bourbonne@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T10:30:00+02:00 – 2023-10-18T11:30:00+02:00

Conte Conteur

