“Le P’tit Zebrichon” – Carton Cie Mercredi 12 avril, 10h30 Médiathèque

Entrée libre

Les rencontres d’un petit zèbre qui vont lui faire voir la vie en couleurs et en chansons.

Médiathèque parc du chateau 52400 Bourbonne les bains Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Bourbonne-les-Bains présente ce spectacle pour enfants.

Zébrichon est un petit zèbre et comme tous les petits zèbres, il a une belle robe noire et blanche. Mais Zébrichon se sent seul, très seul car les oiseaux ne viennent jamais se poser sur son dos. Les mouettes si blanches ont peur de ses rayures noires, les corbeaux tout noirs se méfient de ses rayures blanches.

Heureusement, il va rencontrer Souris, les Boutons de Culotte, Barbichu et Coccinelle qui vont l’aider à s’accepter tel qu’il est et à voir la vie en couleurs et en chansons !

Une histoire toute en tendresse qui emmène les enfants dans un univers ni tout blanc, ni tout noir mais où la valse des couleurs prend le pas sur les doutes. Il permet une première approche de la différence, de l’acceptation de soi et des autres, des bienfaits de la tolérance et de l’amitié.

Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, le Préfeture de Région dans le cadre de la Labellisation “Premières Pages” et la médiathèque de Bourbonne-les-Bains.

De 18 mois à 7 ans – 25 mn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:30:00+02:00

2023-04-12T11:15:00+02:00

@Carton Cie