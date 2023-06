Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Lecture « sorcières : la puissance invaincue des femmes » Médiathèque Boris Vian Louviers Louviers Catégories d’Évènement: Eure

Louviers Lecture « sorcières : la puissance invaincue des femmes » Médiathèque Boris Vian Louviers, 16 septembre 2023, Louviers. Lecture « sorcières : la puissance invaincue des femmes » Samedi 16 septembre, 17h00 Médiathèque Boris Vian Durée 1h. En résonnance avec la chasse aux sorcières dont fut victime Madelaine Bavent, la comédienne Adèle Rawinski donnera lecture d’exraits choisis de l’essai de Mona Chollet : Sorcières, la puissance invancue des femmes.(éd. La Découverte)

Que reste t-il de la sorcière dans nos représentations de la Femme? Médiathèque Boris Vian 47 rue du Quai, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 80 http://www.ville-louviers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 09 58 80 »}] Accès libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

