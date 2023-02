Histroires de bébés Médiathèque Boris Vian Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Histroires de bébés Mercredi 31 mai, 10h30 Médiathèque Boris Vian

Gratuit

Lecture de contes handicap moteur mi Médiathèque Boris Vian Rue Jules Verne Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie « Histoires de bébés », séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, conteuses d’Animation Lecture Plaisir.

A partir de 6 mois. Réservation au 02 35 74 64 10

