Les bienfaits des plantes #2 Médiathèque Boris Vian, 25 mars 2023, Caudebec-lès-Elbeuf. Les bienfaits des plantes #2 Samedi 25 mars, 10h30 Médiathèque Boris Vian

Gratuit

Rencontre animée par Yann Médiathèque Boris Vian Rue Jules Verne Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie Selon ce que vous recherchez chez une plante, celle-ci peut cacher quelques vertus bien souvent insoupçonnées. Certaines aident à arrêter de fumer, d’autres soulagent des problèmes cutanés, les plantes médicinales peuvent également soigner quelques maux d’hiver… Partageant avec vous les secrets d’herboristes qui lui ont été transmis, Yann vous apprendra que votre jardin regorge de trésors…

Tout public. Réservation au 02 35 74 64 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

