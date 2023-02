Marc Pouyet et le land art Médiathèque Boris Vian Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Marc Pouyet et le land art Médiathèque Boris Vian, 7 mars 2023, Caudebec-lès-Elbeuf. Marc Pouyet et le land art 7 mars – 1 avril Médiathèque Boris Vian

Entrée libre

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale 76 Médiathèque Boris Vian Rue Jules Verne Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie « Marc Pouyet et le land art », exposition prêtée par la MDSM (Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime) Dans les années 70, des artistes décident de sortir de leur atelier et des galeries pour aller créer en plein air. La nature devient alors le cœur même de leur travail. Celle-ci n’allait plus servir de modèle mais être utilisée comme matériau. Le land art est né. Marc Pouyet s’intéresse depuis longtemps à ce mouvement, il a publié plusieurs livres sur ce sujet. Cette exposition de photographies vous fera découvrir son travail et, peut-être, vous donnera envie de créer à votre tour.

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T14:00:00+01:00

2023-04-01T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Médiathèque Boris Vian Adresse Rue Jules Verne Caudebec-lès-Elbeuf Ville Caudebec-lès-Elbeuf lieuville Médiathèque Boris Vian Caudebec-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime

Médiathèque Boris Vian Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caudebec-les-elbeuf/

Marc Pouyet et le land art Médiathèque Boris Vian 2023-03-07 was last modified: by Marc Pouyet et le land art Médiathèque Boris Vian Médiathèque Boris Vian 7 mars 2023 Caudebec-lès-Elbeuf Médiathèque Boris Vian Caudebec-lès-Elbeuf

Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime