Un trois quarts a été perdu – Une enquête de Sherlock Holmes par la Compagnie Intérieur Nuit Médiathèque Bordeaux, 31 août 2023, Bordeaux.

Un trois quarts a été perdu – Une enquête de Sherlock Holmes par la Compagnie Intérieur Nuit 1 septembre – 31 octobre Médiathèque Entrée libre, sans inscription

« Cyril Overton est capitaine de l’équipe de Rugby de l’Université de Cambridge. A l’avant-veille d’un match important, son meilleur joueur, le trois-quarts aile Godfrey Stanton, disparaît. Son absence compromet les chances de victoire et Overton décide de contacter Sherlock Holmes pour résoudre cette affaire…»

La Compagnie Intérieur Nuit travaille à la création et à la diffusion d’œuvres sonores. Avec cette adaptation d’une nouvelle peu connue de Sherlock Holmes la compagnie cherche à mêler sport et littérature via une adaptation auditive étonnante ! Cette œuvre sonore est accessible à tous par un QR code apposé sur des autocollants, des cartes postales, des kakémonos au design identifiable et un oriflamme qui enverront vers une réalisation hébergée sur le site : www.interieurnuit33.fr

Vous trouverez les QR Codes dans les médiathèques de la Métropole, les mairies, les centres culturels, les centres sociaux, les cinémas indépendants… Alors ouvrez l’oeil !

Médiathèque bibliothèque mériadeck Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.interieurnuit33.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:59:00+02:00

2023-10-31T00:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

Intérieur Nuit Littérature