Festival « Libournais : territoire d’eau » 4ème édition Médiathèque Boma Saint-Denis-de-Pile, 17 novembre 2023, Saint-Denis-de-Pile.

Festival « Libournais : territoire d’eau » 4ème édition 17 et 18 novembre Médiathèque Boma

Vendredi 17 novembre

Les ateliers se déroulant entre 9h00 et 16h00 sont dédiés aux groupes et aux scolaires. Programme et créneaux de réservation disponibles sur demande : sophieraoult.link@gmail.com

17h00 / 18h00 : Inauguration du festival « Libournais territoire d’eau » organisé par l’association LINK en présence des élus, puis restitution publique de la manifestation « Une semaine au fil de l’Isle » : retours sur les ateliers, réflexions, micros-trottoirs et échanges réalisés lors de la manifestation : événement organisé par le Collectif Trois-Tiers et le SIETAVI.

20h30 / 22h30 Soirée gratuite slam et impro : « Flots du fleuve flow du slam » à l’Accordeur la salle : Avec une démo d’improvisation des Electrons Lib’ et une performance de Daitoha pour un slam fluvial en musique ! Vous pourrez aussi participer au long de la soirée au Quiz de la « Fresque du Climat » !

Gratuit, réservation conseillée.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 10H / 18H

ANIMATIONS A HEURES FIXES, RESERVATION CONSEILLEE

Se rendre directement sur place, 5 mn avant le début de l’animation.

–

10h00 / 10h30 : Visite pédagogique de la station de forage, avec AGUR et la SIEPA. Lieu-dit Le Chai, Bonzac.

–

10h45 / 11h30 : Visite pédagogique de la station d’épuration de ST Denis de. P., avec AGUR et la SIEPA. 5 Bis route de Guîtres (derrière le stade)

–

11h00 / 12h00 : Jeu familial : « Water Responsable » regard à 360° pour comprendre le rôle et l’importance de l’eau dans notre corps et dans les écosystèmes. Par l’association Water Family. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

–

14h00 / 15h00 : Jeu familial : « Water Responsable » regard à 360° pour comprendre le rôle et l’importance de l’eau dans notre corps et dans les écosystèmes. Par l’association Water Family. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

–

14h00 / 15h00 : Ateliers de pratiques : « Chez moi, je change mes pratiques ! ». Apprenez à consommer responsable, depuis les gestes simples du quotidien jusqu’à la fabrication de produits naturels à partir d’ingrédients biodégradables. Avec le concours du Ceseau. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

–

15h00 / 16h00 : « Tout savoir sur la Dordogne et son affluent l’Isle » : balade naturaliste autour de la rivière l’Isle avec l’EPTB EPIDOR. RDV devant l’entrée de la médiathèque BOMA.

–

15h00 / 16h00 : Ateliers de médiation « Écosystème et hydrogéologie des rivières Dordogne et Isle » : médiation culturelle des sciences et de l’histoire des environnements Association Terre & Océan. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

–

16h00 / 17h00 : Ateliers de pratiques : « Chez moi, je change mes pratiques ! ». Apprenez à consommer responsable, depuis les gestes simples du quotidien jusqu’à la fabrication de produits naturels à partir d’ingrédients biodégradables. Avec le concours du Ceseau. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

–

17h00 / 18h00 : Ateliers de médiation « Écosystème et hydrogéologie des rivières Dordogne et Isle » : médiation culturelle des sciences et de l’histoire des environnements Association Terre & Océan. Salle A. Camus, médiathèque BOMA.

SAMEDI 18 NOVEMBRE EN CONTINU (entrée libre)

PRESENCE EN CONTINU ESPACE EXPO AU BOMA :

–

Exposition « les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine » et présentation du dernier cahier « Plans d’eau » AcclimaTerra : comité scientifique régional sur les changements climatiques.

–

Jeu familial sur le cycle de l’eau en accès libre. Association Water Family

–

« Écosystème et hydrogéologie des rivières Dordogne et Isle » : médiation culturelle des sciences et de l’histoire des environnements. Association Terre & Océan :

–

Quiz « Fresque du Climat » Tout comprendre sur le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux dérèglements climatiques. Association Fresque Du Climat.

–

Espace Info Economies d’Eau SMEGREG : Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau en Gironde.

–

Exposition et le carnet de voyage géant réalisé au long de la manifestation « Une semaine au fil de l’Isle » organisée par le Collectif Trois Tiers et le SIETAVI.

Modalités d’accès groupes et individuels :

Médiathèque BOMA, salle A. Camus, médiathèque BOMA.

Samedi 18 novembre en accès libre.

Ateliers et animations :

Pour tous : réservation conseillée, jauges réduites.

Pour les scolaires : Les ateliers et animations du vendredi 17 novembre de 9h00 à 16h00 sont exclusivement dédiés aux groupes et scolaires : infos.linklibourne.com

Résas – Infos – Programme : linklibourne.com

Médiathèque Boma 1, route de Guitres saint-denis-de-pile Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:sophieraoult.link@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00