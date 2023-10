PERDU MA LANGUE Médiathèque Bois Fleuri – Lormont Lormont, 22 novembre 2023, Lormont.

PERDU MA LANGUE Mercredi 22 novembre, 16h00 Médiathèque Bois Fleuri – Lormont Entrée gratuite

Mabo est né en France mais ses parents sont d’ailleurs. Depuis toujours, il va et vient entre deux langues : celle d’ici, et puis celle de ses parents. Un beau jour, sa langue maternelle, le Sindar, se met à lui échapper. Pourquoi ? Comment ? Mystère.

De questionnements en colères, de cauchemars en fous rires, Mabo cherche son Sindar envolé. Au milieu de chansons venues de Russie, du Mali ou des Caraïbes, c’est un voyage à travers les cultures auquel nous convie Mabo…

Daisy Bolter est une artiste pluridisciplinaire qui mène depuis plus de dix ans une importante activité pédagogique en direction d’enfants, adolescents et adultes

Organisé par l’association Alpes Concerts en partenariat avec la Ville de Lormont, Cité Éducative et Parlons nos langues.

Médiathèque Bois Fleuri – Lormont 1 rue Lavergne, Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00