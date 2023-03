Soutien numérique personnalisé Médiathèque Blossières Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Soutien numérique personnalisé Médiathèque Blossières, 4 avril 2023, Orléans. Soutien numérique personnalisé Mardi 4 avril, 10h00, 11h00 Médiathèque Blossières Inscription au 02 38 68 45 45. Ces séances sont proposées dans les médiathèques Madeleine, Argonne et Blossières, le mardi et le mercredi, et chaque samedi à la Médiathèque place Gambetta. Il suffit de prendre rendez-vous et d’indiquer quel est votre besoin . Attention, les demandes de réparation de matériel ou de réalisation de démarches en ligne ne sont pas retenues.

Cet accompagnement individuel est ouvert à tous, à raison d’une séance de soutien par personne et par mois. Inscription au 02 38 68 45 45. Médiathèque Blossières 18, rue Charles Le Chauve – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T10:00:00+02:00 – 2023-04-04T11:00:00+02:00

2023-04-04T11:00:00+02:00 – 2023-04-04T12:00:00+02:00 gratuit

