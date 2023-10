Viens fêter Halloween ! Médiathèque Bertrimont, 31 octobre 2023, Bertrimont.

Bertrimont,Seine-Maritime

Rendez-vous à la Médiathèque de Bertrimont dès 14h30 pour un atelier créatif « citrouille creusée » suivi à 17h d’un défilé monstrueux et chasse aux bonbons dans les rues de Bertrimont. (le enfants seront sous la responsabilité de leurs parents)

Réserve ta citrouille avant le 27 octobre.

Dès 6 ans !

Déguisements exigés !.

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

Médiathèque Rue de la Dîme

Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie



Meet at the Médiathèque de Bertrimont at 2.30pm for a creative « hollowed-out pumpkin » workshop, followed at 5pm by a monstrous parade and candy hunt through the streets of Bertrimont (children are the responsibility of their parents)

Reserve your pumpkin before October 27.

Ages 6 and up!

Costumes required!

Cita en la Médiathèque de Bertrimont a las 14.30 h para un taller creativo de « calabazas ahuecadas », seguido a las 17 h de un monstruoso desfile y búsqueda de caramelos por las calles de Bertrimont (los niños estarán bajo la responsabilidad de sus padres)

Reserve su calabaza antes del 27 de octubre.

A partir de 6 años

¡Disfraz obligatorio!

Treffpunkt in der Mediathek von Bertrimont ab 14:30 Uhr für einen kreativen Workshop « Ausgehöhlter Kürbis », gefolgt von einem Monsterumzug und einer Süßigkeitenjagd durch die Straßen von Bertrimont um 17:00 Uhr (die Kinder sind unter der Verantwortung ihrer Eltern)

Reservieren Sie Ihren Kürbis bis zum 27. Oktober.

Ab 6 Jahren!

Verkleidungen erforderlich!

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche