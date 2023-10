« Artisans et savoir-faire : mémoire du bassin nogentais » / réal. par Dominique FROTTE – « Nogent au fil des lames » / réal. par Christophe Rémy Médiathèque Bernard Dimey Nogent Catégories d’Évènement: Haute-Marne

NOGENT « Artisans et savoir-faire : mémoire du bassin nogentais » / réal. par Dominique FROTTE – « Nogent au fil des lames » / réal. par Christophe Rémy Médiathèque Bernard Dimey Nogent, 16 novembre 2023, Nogent. « Artisans et savoir-faire : mémoire du bassin nogentais » / réal. par Dominique FROTTE – « Nogent au fil des lames » / réal. par Christophe Rémy Jeudi 16 novembre, 18h30 Médiathèque Bernard Dimey Entrée libre Projection de deux films dans le cadre du « Mois du Film documentaire », partenariat en la médiathèque « Bernard Dimey » de Nogent, la Médiathèque départementale, service du département de la Haute-Marne, et l’association « Images en bibliothèques.

A l’occasion du 24ème « Mois du doc », manifestation nationale portée par l’association « Images en bibliothèques », la MDHM propose un cycle de projections, « Savoir-faire technologique haut-marnais ». Les séances seront suivies d’échanges avec le public et l’entrée est libre (sous réserve des places disponibles).

Projection-débat Médiathèque Bernard Dimey 15 rue du Maréchal de Lattre 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 31 63 89 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villedenogent52.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00 Artisanat Coutellerie @Images en Bibliothèque Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, NOGENT Autres Lieu Médiathèque Bernard Dimey Adresse 15 rue du Maréchal de Lattre 52800 Nogent Ville Nogent Departement Haute-Marne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Bernard Dimey Nogent latitude longitude 48.027935;5.342163

Médiathèque Bernard Dimey Nogent Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent/