Festival « Les Diseurs d’Histoires » / « Apéro Tour de Conte : Herbes folles pour Pas sages » / Vendredi 28 octobre à 19H00 à Nogent Médiathèque Bernard Dimey, 28 octobre 2022, Nogent.

Gratuit

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole « Les Diseurs d’Histoires » – Du 07 octobre au 26 novembre 2022 partout en Haute-Marne

Médiathèque Bernard Dimey 15 rue du Maréchal de Lattre 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

Patric ROCHEDY

« Apéro Tour de Conte : Herbes folles pour Pas sages »

⏳Durée: 1H

A partir de 7 ans

Assistez à un spectacle de proximité simple dans sa forme mais généreux dans son contenu. Il suffit de quelques tables, de vin… d’un public familial et le tour est enjoué !

Honneur aux herbes et arbres, aux contes et légendes du végétal. En passant entre autres par diverses mythologies et civilisations, Patric vous fera découvrir les contes, légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux herbes qui nous entourent. Et les sorcelleries qui en découlent, savoirs et magies !

En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne et la Médiathèque de Nogent

Toute la programmation du festival est à découvrir en cliquant ICI



