Croqueurs d’histoires « Spécial Contes de tradition européenne »

Des histoires et contes pour les 4-8 ans accompagnés des parents

Découverte des contes de tradition européenne Proposé par la Médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon dans le cadre du Mois de l’Europe à La Roche-sur-Yon et son agglomération Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade Jeannie Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00

