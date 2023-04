Afterwork « Regard croisé Taïwan-Europe » Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade Jeannie Mazurelle La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Des étudiantes taïwanaises de l’Université Ursuline de Wenzao, département des langues étrangères, vous invitent à découvrir leur pays et leur vision de l’Europe. Quelle était leur vision de l’UE avant d’arriver en France ? A-t-elle changé après 3 mois de présence à La Roche-sur-Yon ? Venez échanger avec ces étudiantes taïwanaises et en profiter pour découvrir leur pays par la même occasion. Organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon, Service Relations Internationales/EUROPE DIRECT Vendée Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade Jeannie Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ri@larochesuryon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

